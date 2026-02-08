Incredibile Koopmeiners: la scelta di Spalletti lascia tutti senza parole

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Juventus e Lazio si affrontano nella gara più attesa del 24esimo turno di Serie A. I bianconeri hanno vinto e convinto nell’ultimo turno imponendosi sul campo del Parma, mentre i biancocelesti hanno sconfitto all’ultimo minuto il Genoa di De Rossi. Nonostante il divario in classifica, Juve-Lazio si preannuncia davvero scoppiettante e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

C’è qualche novità di formazione, soprattutto in casa Juve. Kelly è in forte dubbio come preannunciato ieri da Spalletti in conferenza stampa: al suo posto potrebbe agire Koopmeiners che torna così a giocare in difesa. Anche Conceicao potrebbe saltare la gara di questa sera, pronto Miretti al suo posto. Dall’altra parte, Sarri si affida all’inedito tridente formato da Isaksen, Maldini, Pedro. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Lazio, big match del 24esimo turno di Serie A che avrà inizio alle ore 20,45:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri