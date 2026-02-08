Batosta Pulisic: Allegri e i tifosi del Milan non vogliono crederci

di

Novità importantissime in casa Milan: la notizia spiazza tutti e fa tremare i tifosi rossoneri

Pulisic

Grazie al successo sul campo del Bologna (3-0), il Milan ha consolidato il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter e tenuto a distanza Napoli, Juventus e Roma. La squadra di Max Allegri ha rimediato un solo ko fin qui in campionato (all’esordio con la Cremonese), poi il tecnico livornese ha trovato la quadra e adesso i rossoneri fanno davvero paura.

Pulisic Milan
Pulisic- screenshot video – Diregiovani

Una clamorosa indiscrezione di mercato scuote, però, casa Milan. Christian Pulisic potrebbe infatti fare le valigie al termine della stagione in corso: il 27enne statunitense, che nell’ultimo periodo ha giocato poco a causa di qualche problema fisico, piace alle principali compagini di Premier League e a breve una tra Arsenal, Manchester United e Tottenham potrebbe mettere sul piatto circa 55 milioni di euro per convincere il Milan a liberarlo in estate.

Una pessima notizia per Max Allegri e per il popolo di fede rossonera, che rischiano seriamente di perdere uno dei migliori giocatori della rosa. Da qui a giugno tutto può succedere e il mercato riserva sempre grandi sorprese, ma occhio a questa pista: Pulisic potrebbe dire addio al Milan per andare a giocare in Inghilterra.

 

