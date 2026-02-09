Openda via, l’annuncio arriva in diretta

Colpo di scena in casa Juventus dopo il pareggio interno contro la Lazio: ecco le ultimissime su Openda

La Juve non va oltre il pareggio (2-2) contro la Lazio nel big match della 24esima giornata di Serie A. I bianconeri giocano una gara super creando tantissime occasioni da reti, ma riescono a bucare Provedel soltanto grazie a un centrocampista (McKennie) e a un difensore (Kalulu). Alla Juve manca un vero attaccante, capace di fare a sportellate e di riempire l’area di rigore avversaria, e anche ieri sera David e Openda hanno deluso le aspettative.

L’attaccante belga, ex Lipsia, sembra spaesato e negli ultimi minuti si è reso protagonista di due clamorosi errori: prima un tiro dal limite dell’area completamente sbagliato e poi un colpo di testa all’ultimo minuto, finito fuori. Ecco quanto ammesso dal giornalista e opinionista Sandro Sabatini sulle pagine di ‘Calciomercato.com’: “Openda penso che sia da accantonare“.

Pazienza finita, dunque, in casa Juve: Openda al termine della stagione potrebbe finire sul mercato e fare le valigie, perché la Juve ha bisogno di un vero numero 9 e l’ex Lipsia non sembra possedere le caratteristiche tecniche e fisiche richieste dall’allenatore bianconero, Luciano Spalletti.

