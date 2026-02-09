Il Milan prende un nuovo attaccante: che nome

Grandi manovre di mercato in casa Milan in vista dell'estate: ecco cosa sta succedendo in casa rossonera

Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo, è aumentato a 8 punti il distacco dal club nerazzurro capolista ma in casa Milan si crede ancora fortemente nello scudetto. I rossoneri devono recuperare una gara (contro il Como) e intanto lavorano anche sul mercato, per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Milan segue soprattutto la pista che porta a un attaccante di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Infatti, il nome finito sul taccuino del Diavolo è quello di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 di proprietà del Partizan Belgrado. Il calciatore piace a tantissimi club europei, ma a Milanello si punta ad abbassare le richieste del Partizan ad almeno a 5 milioni più bonus e ad anticipare la concorrenza.

Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime settimane: il Milan punta a chiudere l’operazione in vista dell’estate, anche l’attenzione è soprattutto rivolta al campo dove c’è da tenere la scia dell’Inter in vista di una volata scudetto che si preannuncia scoppiettante e allo stesso tempo incerta fino alla fine.