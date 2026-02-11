Koopmeiners-Juve, è finita: addio

In casa Juve continua la marcia di avvicinamento al big match della venticinquesima giornata di Serie A contro l’Inter, in programma sabato 14 febbraio alle ore 20,45. I bianconeri hanno assolutamente bisogno di un risultato positivo per non allontanarsi ulteriormente dal quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Alla Continassa, però, si valutano anche le strategie da adottare in estate sul mercato. Riflettori puntati su Teun Koopmeiners, la cui esperienza in bianconero potrebbe interrompersi dopo appena due stagioni nonostante il grande investimento di quasi 60 milioni di euro. Il centrocampista olandese classe ’98 ha fin qui deluso le aspettative e – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Calciomercato.it’ – la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe seriamente pensando di cederlo al termine della stagione in corso. Koop ha diversi estimatori in giro per l’Europa (e non solo) e ora i bianconeri sono aperti a valutare eventuali offerte per il suo cartellino.