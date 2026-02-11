Colpo di scena Calhanoglu: può firmare subito

Sembra essersi finalmente messo alle spalle i guai fisici accusati nelle scorse settimane e quasi sicuramente sarà in campo nella super sfida di sabato sera tra Inter e Juventus. Hakan Calhanoglu è pronto e il tecnico Chivu non esisterà a gettarlo immediatamente nella mischia contro la squadra allenata da Spalletti, vista l’importanza del centrocampista turco.

Intanto ci sono novità importanti sul futuro proprio di Calhanoglu. Il Galatasaray sarebbe pronto a fare follie pur di riportarlo in patria, ma in casa Inter hanno le idee chiarissime: secondo l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, Marotta starebbe pensando di blindare il calciatore con il rinnovo del contratto (che scade al momento il 30 giugno 2027).

Il 32enne originario di Mannheim è sicuramente uno dei più forti interpreti del ruolo in Europa e a Milano non hanno alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Proprio per questo motivo, starebbero proseguendo i contatti tra dirigenza ed entourage del turco e quasi sicuramente nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’attesa fumata bianca per la firma sul rinnovo di Calhanoglu.