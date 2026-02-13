Inter-Juve, clamorosa decisione di Spalletti: salta tutto

Cresce l'attesa per il derby d'Italia di domani tra Inter e Juventus: arriva una clamorosa decisione

Cresce l’attesa per il big match della venticinquesima giornata di Serie A tra Inter e Juventus, in programma domani sera alle ore 20,45. I nerazzurri vogliono vendicare la sconfitta dell’andata (4-3) e consolidare il primato in classifica davanti al Milan, mentre i bianconeri puntano a tornare alla vittoria dopo il ko in Coppa Italia contro l’Atalanta e il pareggio con la Lazio in campionato,

Intanto arriva una clamorosa decisione in casa bianconera a poche ore dalla sfida: Luciano Spalletti, infatti, non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia: al posto del tecnico della Juve prenderà la parola il capitano Manuel Locatelli per rispondere alle domande dei giornalisti.

La Juve pensa solo al campo ed è concentratissima: in questo momento cruciale della stagione, Yildiz e compagni non possono assolutamente sbagliare anche perché si rischia di perdere terreno dal quarto posto (l’ultimo per centrare la qualificazione alla prossima Champions League), occupato attualmente proprio dai bianconeri in compagnia della Roma di Gian Piero Gasperini.