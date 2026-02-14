Pulisic firma subito: tifosi del Milan senza parole

Il Milan si impone sul campo del Pisa per 2-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A e si avvicina all’Inter che questa sera sarà impegnata nel derby d’Italia contro la Juve.

Dopo qualche settimana di stop, è tornato finalmente a disposizione Christian Pulisic, ancora a secco in questo 2026.

E, intanto, c’è un’altra buonissima notizia che riguarda proprio il futuro di Pulisic: l’esterno offensivo classe ’98 – secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – potrebbe presto rinnovare il suo attuale contratto, che scade il 30 giugno 2027. La società rossonera ha la possibilità di esercitare un’opzione a suo favore per prolungare l’accordo fino al 2028 e quasi sicuramente lo farà. Una buonissima notizia per Mx Allegri e per tutto il popolo di fede rossonera.