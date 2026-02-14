Inter-Juve, Spalletti fa fuori un big: va in panchina

Questa sera si gioca l'atteso big match tra Inter e Juventus e c'è una clamorosa novità di formazione per i bianconeri

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Inter e Juventus si affrontano nel big match della venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri devono assolutamente vincere dopo il successo di ieri sera del Milan sul campo del Pisa, mentre i bianconeri vogliono invertire la rotta dopo il ko in Coppa Italia contro l’Atalanta e il pareggio interno con la Lazio nell’ultimo turno di campionato.

Ci sono importantissime novità di formazione in queste ore. Chivu recupera Barella e Calhanoglu, ma schiera solo il primo mentre il centrocampista turco si accomoderà almeno inizialmente in panchina. Dall’altra parte, Spalletti fa fuori Conceicao e schiera McKennie, Miretti, Yildiz alle spalle dell’unica punta David. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus, che avrà inizio alle ore 20,45:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.