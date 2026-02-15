Colpaccio Milan, arriva dalla Lazio: ci sono le cifre

Milan sempre molto attivo tra campo e calciomercato. I rossoneri hanno vinto a Pisa venerdì sera nell’anticipo serale della 25esima giornata di Serie A, ma lavorano anche per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri in vista del prossimo anno.
Il primo rinforzo del Diavolo potrebbe essere Mario Gila, già seguito in passato. Il centrale difensivo classe 2000 ha un contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2027, ma il direttore sportivo Igli Tare vuole provarci ed è pronto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per convincere Lotito a cedere il calciatore.
Testa ora al campo con i prossimi impegni che potrebbero dire moltissimo in merito alla corsa scudetto con l’Inter, ma a Milanello sono pronti ad accelerare per Gila, individuato dalla società come il rinforzo ideale per far compiere il definitivo salto di qualità alla retroguardia di Massimiliano Allegri.