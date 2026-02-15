Infortunio Thuram, le ultime in vista di Galatasaray-Juve

Ieri ha saltato la super sfida contro l’Inter e la sua assenza si è sentita tantissimo in mezzo al campo. Khephren Thuram e un giocatore troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della Juventus, che spera di averlo a disposizione per lo spareggio di andata di Champions League contro il Galatasaray, in programma martedì 17 febbraio alle ore 20,45.

Thuram si è visto costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un edema osseo rimediato in allenamento. Le sue condizioni verranno valutate con attenzione tra oggi e domani, ma è probabile che il centrocampista francese non sia in campo dal 1′. Spalletti conta di recuperarlo almeno per la panchina per poi farlo entrare a gara in corso, in caso di necessità. Una pessima notizia per la Juve che, dunque, si vedrà costretta a rinunciare in partenza a uno dei calciatore più importanti della rosa a disposizione dell’allenatore di Certaldo.