Infortunio Thuram, le ultime in vista di Galatasaray-Juve

di

Le ultime in vista di Galatasaray-Juve di martedì 17 febbraio: ecco come sta il centrocampista Khephren Thuram.

Thuram

Ieri ha saltato la super sfida contro l’Inter e la sua assenza si è sentita tantissimo in mezzo al campo. Khephren Thuram e un giocatore troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della Juventus, che spera di averlo a disposizione per lo spareggio di andata di Champions League contro il Galatasaray, in programma martedì 17 febbraio alle ore 20,45.

K.Thuram
Thuram – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

Thuram si è visto costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un edema osseo rimediato in allenamento. Le sue condizioni verranno valutate con attenzione tra oggi e domani, ma è probabile che il centrocampista francese non sia in campo dal 1′. Spalletti conta di recuperarlo almeno per la panchina per poi farlo entrare a gara in corso, in caso di necessità. Una pessima notizia per la Juve che, dunque, si vedrà costretta a rinunciare in partenza a uno dei calciatore più importanti della rosa a disposizione dell’allenatore di Certaldo.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2026 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie