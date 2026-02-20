Addio definitivo al Milan: il comunicato ufficiale

Dopo il pareggio contro il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A cha ha permesso all’Inter di allungare in classifica, arriva un’altra pessima notizia per il Milan in vista della prossima stagione. La batosta arriva direttamente dal calciomercato, dove si è concretizzato in queste ultime ore un importante trasferimento

I rossoneri seguivano da tempo con grandissima attenzione Kaua Prates, laterale brasiliano classe 2007 di cui si dice un gran bene in patria e non solo. Il calciatore dice definitivamente addio al Milan e si trasferisce in Bundesliga, dove indosserà la casacca del Borussia Dortmund. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della compagine giallonera: “Il Borussia Dortmund è lieto di annunciare l’ingaggio di Kaua Prates dal Cruzeiro in vista della stagione 2026/27!, Il giovane brasiliano resterà sotto contratto con il Cruzeiro per il resto della stagione 2025/26 prima di unirsi ufficialmente al BVB nell’estate del 2026”.