Giove sta cambiando: nuovi misteri nelle spettacolari immagini di Hubble

15 ottobre 2015

ROMA – Si sta ritirando, ma non senza combattere. Nuovi scatti stupefacenti di Giove catturati dal telescopio spaziale Hubble rivelano che la Grande Macchia Rossa, una tempesta enorme circa due volte il diametro della Terra, sta rallentando la velocità di restringimento. La NASA ha utilizzato le nuove immagini per creare un video mozzafiato in 4k […]