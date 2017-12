Su Paramount Channel arriva la maratona di film di Natale

ROMA – Paramount Channel, sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, presenta gli appuntamenti dei giorni di festa più attesi dell’anno, dal 24 al 26 dicembre. Una maratona di film di Natale per immergersi nella magia delle feste.

24 dicembre

L’atmosfera natalizia si accende sul canale 27 il giorno della Vigilia, domenica 24 dicembre, con una maratona di film che ci farà trascorrere la giornata in pieno relax, in compagnia di amici e parenti, per vivere insieme questo momento così speciale. Tra i vari titoli proposti nel corso della giornata: Richie Rich, La chiave magica e Caro Babbo Natale.

Grande appuntamento in prima serata, a partire dalle ore 21.30, quando andrà in onda il film musicale Across the universe, diretto nel 2007 da Julie Taymor. Ambientato negli anni ’60, il film ripercorre la storia di una giovane coppia, raccontata attraverso le leggendarie canzoni dei Beatles, rivisitate e cantate dagli stessi attori protagonisti del film. Jude (Jim Sturgess) è un giovane inglese che parte per l’America alla ricerca del padre emigrato tanti anni prima. Negli Stati Uniti s’innamora di Lucy (Evan Rachel Wood), il cui fratello viene richiamato alle armi e arruolato per combattere in Vietnam. I due innamorati si fanno coinvolgere dai movimenti pacifisti, diventandone convinti attivisti. Il film accompagnerà gli spettatori di Paramount Channel alla mezzanotte, il momento più magico di queste Feste.

25 dicembre

Anche per il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, è prevista una grande scorpacciata di film per tutto il giorno, sin dalle primissime ore del mattino fino a notte fonda, con titoli perfetti per fare festa in famiglia, come Dragon Trainer e il classico evergreen Tutti insieme appassionatamente.

Per la prima serata di Natale, alle ore 21.10 andrà in onda il film d’avventura Robin Hood – principe dei ladri, diretto nel 1991 da Kevin Reynolds, con Kevin Costner e Morgan Freeman. Di ritorno dalle crociate con il suo amico Azeem, Robin viene espropriato delle sue terre dallo sceriffo della contea di Nottingham. Divenuto nel frattempo Robin Hood, incita i diseredati del luogo alla rivolta per sconfiggere il tiranno e sposare finalmente l’amata Lady Marian. Una storia più che celebre a cui non manca nessun ingrediente, tra duelli, colpi di scena e sentimenti. A seguire, verrà trasmesso Emma, commedia del 1996 diretta da Douglas McGrath come adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen. Emma Woodhouse (interpretata da Gwyneth Paltrow) è bella, intelligente e abile nel combinare matrimoni. Prende sotto la sua ala protettrice Harriet Smith, una ragazza che da sola non sarebbe in grado di entrare nella buona società. Emma, particolarmente sfrontata, decide di far sposare la sua nuova amica con il reverendo Elton. La faccenda si farà complicata quando lui dichiarerà il suo amore proprio a Emma.

26 dicembre

La giornata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre prevede un’ulteriore maratona di film, tutta da ridere. Infatti, saranno protagoniste della programmazione le tre pellicole della saga Una pallottola spuntata, con l’omonimo primo film, seguito da Una pallottola spuntata 2 e 1/2 e Una pallottola spuntata 33 e 1/3. Parodie dei classici telefilm polizieschi americani, vedono protagonista un divertentissimo Leslie Nielsen, nei panni del maldestro e stralunato tenente Frank Drebin. A seguire, verrà trasmesso il film Una settimana da Dio, commedia diretta da Tom Shadyac nel 2003 che vede protagonista Bruce (Jim Carrey) che proverà per una settimana cosa significa vivere e “lavorare” nei panni dell’Onnipotente.

In prima serata alle 21.10 andrà in onda il film di animazione del 2009 e diretto da Rob Letterman Mostri contro Alieni. Una minaccia grava sul pianeta: l’invasione di una temibile specie aliena. Il Pentagono decide di fronteggiarla con la sua arma segreta: un team di mostri, per la verità piuttosto imbranati, e Susan, una ragazza che a seguito di un esperimento ha raggiunto i 30 metri di altezza. Insieme scateneranno una battaglia epocale contro gli invasori.

In seconda serata, per chiudere al meglio le feste di Natale, andrà in onda il film S.O.S Fantasmi, pellicola del 1988 interpretata da Bill Murray nel ruolo di Francis Xavier Cross, direttore di un network televisivo dal carattere estremamente cinico ed egoista. Per raggiungere l’apice della carriera prepara un musical dedicato alla novella di Charles Dickens Canto di Natale, che andrà in onda proprio la notte della vigilia. Viene però colto da incubi e allucinazioni, che lo proiettano prima al centro di un Natale passato e poi di un Natale in cui assiste sgomento al proprio funerale. Questa dura lezione lo costringerà a riflettere sul significato di bontà e altruismo.