Coco, al cinema il nuovo capolavoro Disney Pixar

ROMA – Colori, musica e grandi emozioni: arriva nelle sale italiane il nuovo lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Coco.

Ambientato in Messico, Coco racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di seguire le orme del suo idolo Ernesto de la Cruz, il musicista più famoso nella storia del Paese. Ma ormai da generazioni la musica è severamente proibita nella famiglia del ragazzo.

Coco – Trailer Ufficiale Italiano

Coco è diretto da Lee Unkich (Toy Story 3 – La Grande Fuga), co-diretto da Adrian Molina (story artist di Monsters University) e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga).

Le voci sono di Mara Maionchi (Mamá Coco), Matilda De Angelis (Tía Victoria), Valentina Lodovini (Mamá), Luca Tesei (Miguel).

La colonna sonora è affidata a Michele Bravi.

Coco

Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.