L’Immortale, il film di Taskashi Miike arriva su Netflix

ROMA – Arriva anche in Italia L’Immortale, il film diretto da Takashi Miike basato sull’omonimo manga di Hiroaki Samura.

La pellicola, uscita nelle sale nipponiche nel maggio 2017, è disponibile su Netflix dal 29 dicembre.



L’Immortale – Sinossi

Ambientato nel Giappone feudale, L’Immortale segue la storia di Manji, un ronin (ex samurai) ricercato dallo shogunato per aver assassinato cento samurai.

Manji è anche, suo malgrado, custode dei kessenchu, un parassita che ha il potere di curare le sue ferite e bloccare il decadimento cellulare del suo corpo.

Per tornare ad essere umano, dovrà uccidere mille uomini che hanno compiuto atti criminali.

Durante la sua lunga vita Manji incontra la piccola Rin Asano, che lo ingaggia per compiere la sua vendetta.

La ragazza è, infatti, unica sopravvissuta della strage della sua famiglia avvenuta per mano dell’Ittoryu, un dojo rivale.

Inizia così il viaggio dei due protagonisti, alla ricerca dei membri dell’Ittoryu e del loro capo Kagehisa Anotsu.