Un sogno che diventa realtà, a 45 anni Laura Freddi è mamma

ROMA – Finalmente il suo sogno si è avverato. Laura Freddi è mamma. È nata ieri, alle 9.33, Ginevra, la bambina che l’ex ragazza di Non è la Rai aspettava con il suo compagno Leonardo D’amico. Una gravidanza fortemente cercata dalla 45enne che – durante la prima edizione del Grande Fratello Vip – aveva spiegato quanto fosse doloroso per lei non essere riuscita ancora a diventare mamma.

L’annuncio della nascita di Ginevra è arrivato su Instagram. “Volevo comunicarvi – ha scritto la showgirl – che ieri mattina alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!! #nascita #maternita #ginevra #fagiolina #bimba #felicità #amore #mamma”.

;