L’ultima stagione di Game of Thrones: c’è la data ma ci sarà da attendere

ROMA – Era nell’aria, ora è ufficiale. L’ultima stagione di Game of Thrones, l’ottava, andrà in onda nel 2019. Ad annunciarlo la stessa HBO. Non è ancora chiaro in quale periodo verranno mandati onda i sei episodi conclusivi della serie che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. I fan dovranno, quindi, ancora avere pazienza.

E mentre mistero e aspettative restano alte, quello che si sa è che le riprese sono iniziate lo scorso ottobre e si protrarranno fino alla metà di quest’anno. Dietro la scrittura dei nuovi episodi c’è David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter e Miguel Sapochnik. Nel team di autori ci sono anche Bryan Cogman e Dave Hill. Benioff e Weiss saranno anche produttori esecutivi insieme a Carolyn Strauss, Frank Doelger e Bernadette Caulfield. Co-produttori esecutivi, invece, Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis e George R.R. Martin. Un team d’eccellenza pronto a raggiungere qualche altro record.

La puntata finale della settima stagione è stata la più vista di sempre nella storia di Game of Thrones. 16.5 milioni di telespettatori erano sintonizzati per vedere l’episodio speciale di più di un’ora.

In Gran Bretagna si celebra Game of Thrones con i francobolli ufficiali della serie

Per colmare l’attesa per l’ultima stagione di Game of Thrones, in Gran Bretagna i fan potranno consolarsi con i francobolli ufficiale della serie, targati Royal Mail. Saranno messi in commercio dal 23 gennaio e ognuno avrà uno dei volti di dieci protagonisti che hanno animato le sette stagioni finora andate in onda. Da Jon Snow a Cersei Lannister, da Sansa a Arya Stark. Ognuno ha il valore di 65 pence.

“La collezione – ha scritto la Royal Mail in una nota ufficiale – è un riconoscimento per il significativo contributo britannico al successo della serie televisiva targata Hbo: nel corso delle diverse stagioni, infatti, numerose scene sono state girate nei Titanic Studios di Belfast e nei Linen Mill Studios di Banbridge, senza dimenticare i castelli, sempre in Irlanda del Nord, spesso utilizzati come location per le scene ambientate a Grande Inverno”.