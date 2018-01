“Tenera Età” è il nuovo video dei Fast Animal and Slow Kids

Roma – La band perugina dei Fast Animal and Slow Kids ha pubblicato a febbraio “Forse non è la felicità”, quarto disco che li ha già portati in tour sui palchi di tutta Italia.

Dopo oltre 40 date, da marzo a settembre, con circa 46.000 presenze, una decina di sold out e aperture internazionali ad artisti come Planet Funk, Interpool e Biffy Clyro, la band annuncia l’ultima parte del tour e fa uscire, oggi, il video live di “Tenera Età”, registrato il 6 agosto, al Filagosto Festival, Parco Tittoni, Desio (BG).

“Forse non è la felicità” è stato recensito favorevolmente dalle maggiori riviste di settore; si tratta del disco più complesso e audace dei Fask, perché nato in assoluta libertà espressiva. Energico e penetrante, acuto e talvolta feroce, sviluppa, con sorprendente continuità rispetto ai dischi precedenti, una risposta schietta alle rivoluzioni e ai disordini che la vita impone.

FORSE NON È LA FELICITÀ – IL DISCO

Dietro la composizione c’è l’obiettivo di individuare e assorbire quegli stimoli musicali, sociali o culturali che, pur facendo parte della nostra quotidianità, rimangono inosservati e inascoltati. Musicalmente parlando, si passa da canzoni che sembrano colonne sonore di film sulle proteste sociali in Inghilterra a pezzi basati su strutture particolari tipiche degli anni ’70; si va dal morbido suono dei vecchi vinili alla svogliatezza e stanchezza delle band lo-fi di inizio anni ’90. Questo tipo di contaminazione, meravigliosamente libera, si nota anche nei testi. I Fast Animals And Slow Kids hanno tradotto in musica esperienze, appunti, ricordi e sensazioni: ci sono i viaggi in macchina di notte di ritorno da un concerto, le passeggiate nel parco sotto casa, il risveglio inaspettato davanti ad un lago, le lacrime regalate allo schermo inerte di un computer, lo stupore davanti ad una quercia stanca ma imponente che sovrasta lo spettacolo del Turnagain Arm in Alaska.

LE ULTIME DATE DI “FORSE NON È LA FELICITÀ TOUR”

09/02 Arezzo – Karemaski

10/02 Ravenna – Bronson

16/02 Roncade (TV) – New Age

17/02 Palermo – Candelai

23/02 Torino – Hiroshima Mon Amour

02/03 Santa Maria a Vico (CE) – Smav

03/03 Roma – Monk Circolo Arci

09/03 Milano – Magazzini Generali

10/03 Firenze – Flog

17/03 Perugia – Urban