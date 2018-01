ABBAdream, lo spettacolo tributo alla band svedese anni Settanta

Roma – Chi non ha mai ballato o canticchiato uno dei celebri motivi del musical “Mamma mia“? Domani, a Roma, sul Palco del Teatro Brancaccio va in scena “ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show“. Lo spettacolo ripropone le canzoni in versione originale, eseguite interamente dal vivo da una band che rende omaggio al gruppo che negli anni Settanta scalò le classifiche conquistando il consenso di mezzo mondo. Appuntamento unico, il 12 gennaio, che vedrà i fan della band cantare a squarciagola. Da Dancing Queen a Money, Money, Money, da Thake a chance on me a SOS, da The winner takes it all a Waterloo (brano con cui vinsero Eurovision nel 1974) fino a Mamma mia, il brano che ha ispirato il musical teatrale e il film epico del 2008 interpretato da una straordinaria Meryl Streep e di cui è atteso il seguito nei prossimi mesi.

Ma non è solo la musica a fare grande lo show: numerosi cambi di abito, luci, video e coreografie.

Un’occasione per riascoltare i grandi successi di una band che ha segnato la storia della musica pop.