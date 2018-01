Tom Hardy è Eddie Brock nella prima foto di Venom

ROMA – Venom prende forma. Dopo tanti scatti rubati dal set, Sony ha rilasciato la prima immagine ufficiale del film. Protagonista, non solo dello scatto, Tom Hardy che interpreterà Eddie Brock, ovvero Venom: la nemesi di Spiderman.

Venom, Sony racconta le origini della nemesi di Spiderman

Nella foto, diffusa da IGN, Tom Hardy veste i panni di Brock prima della trasformazione in Venom. Look casual e taccuino in mano. Elementi che fanno pensare al passato del personaggio come reporter. Con molta probabilità, la pellicola racconterà la storia di Eddie Brock e le origini di Venom. Un modo per approfondire un personaggio che in Spiderman 3 i fan non hanno avuto modo di conoscere a fondo.

Il film è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast, oltre a Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Reid Scott, Jenny Slate e Woody Harrelson. Nelle sale italiane Venom arriverà il 18 ottobre 2018, negli Stati Uniti il 5 dello stesso mese.

Hardy e Fleischer hanno parlato del personaggio di Venom e del film al CCXP – Comic Con Experience che si è svolto in Brasile. Ecco il video.