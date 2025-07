Clamoroso Hamilton, salta l’accordo con la Ferrari: niente da fare

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari aveva grandi aspettative quest’anno ma i risultati finora sono stati davvero ben sotto le attese. La coppia Leclerc Hamilton era per molti candidata al titolo ma in realtà i risultati sono stati davvero scadenti e in molti pensavano ci fossero risultati abbastanza differenti. La Rossa non ha mai vinto quest’anno ed ha raggiunto raramente il podio.

Finora il Mondiale di Formula Uno ha visto un dominio netto della McLaren con Red Bull – grazie al solito Max Verstappen – e Mercedes che hanno provato a strappare qualche buon risultato. Ma dietro poi il nulla e in particolare Hamilton ha faticato molto a raggiungere i risultati sperati. Nell’ultimo Gran Premio a Silverstone ha fatto una prova sufficiente ma non è andato oltre il quarto posto in classifica.

La realtà è che finora il rapporto Ferrari ed Hamilton stenta a decollare e addirittura alcuni rumors parlano di separazione, ovviamente legata a determinate fattori. Nelle ultime ore in Gran Bretagna è nata la voce di un possibile passaggio dell’ingegnere Chris Horner come nuovo Team Principal della Ferrari; il noto ex Red Bull si è separato dalla casa austriaca qualche settimana fa ed ora continuano i rumors sul suo futuro. La Ferrari è una delle possibilità ma la realtà è che difficilmente resterà Hamilton con l’arrivo di Horner nel Team di Maranello.

Ultim’ora Ferrari, rumors sconcertanti sul futuro di Hamilton

Il giornalista britannico Will Buxton ha dato succose anticipazioni riguardo il futuro di Lewis Hamilton e di Chris Horner e del motivo per cui i due di certo non sono in ottimi rapporti. Buxton ha spiegato: “Si vocifera che la Ferrari sia stata contattata per convincere Chris Horner a unirsi a loro, ma non mi sembra la scelta perfetta per lui”.

In primo luogo il giornalista ha sottolineato che Horner difficilmente si trasferirebbe in Italia lasciando moglie e tutta la sua famiglia in Gran Bretagna e poi soprattutto c’è da segnalare il rapporto con Hamilton. Nel 2021 ci fu una forte rivalità tra Mercedes e Red Bull con lo scontro fino alla fine per il titolo tra Hamilton e Verstappen ed il team austriaco fu molto duro contro Lewis e quindi i rapporti ora sono piuttosto freddi. Buxton cosi prosegue:

“Hamilton è andato in Ferrari anche per Vasseur che portò Lewis alla vittoria in passato dei campionati juniores. Lewis lo adora e credo che, se sostituissero Fred con Christian Horner, Hamilton non sarebbe un pilota Ferrari per molto tempo ancora”.