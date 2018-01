Ryanair, da oggi nuova policy sui bagagli a mano

ROMA – Niente più bagagli a mano per i passeggeri Ryanair. Entra in vigore da oggi la nuova policy della compagnia aerea low cost. Le nuove regole consentiranno solo ai clienti con Imbarco Prioritario di portare in cabina due bagagli a mano. Al momento della prenotazione del volo, o anche successivamente, i passeggeri potranno acquistarlo a un costo che parte dai 5 euro.

Le nuove regole per chi non ha l’Imbarco Prioritario

A tutti gli altri, invece, è consentito un solo bagaglio, il più piccolo. Questo dovrà rispettare le misure standard di 35 x 20 x 20 cm in modo tale che possa essere sistemato agevolmente nel posto sotto al sedile davanti. Il bagaglio più voluminoso – quello da 55 x 40 x 20 cm – sarà, invece, collocato senza costi aggiuntivi al gate d’imbarco.

I bagagli da stiva

Per consolare chi non ha preso bene la novità, Ryanair offre l’imbarco in stiva – per i bagagli più grandi – a un prezzo scontato. Questo costerà 25 e non più 35 euro. In più il peso della valigia da imbarcare sale da 15 a 20 kg.