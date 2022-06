Jennifer Lopez duetta con sua figlia e la presenta sul palco con il pronome they

Piccole star crescono e lanciano messaggi importanti, su esempio dei propri genitori. È quello che ha fatto Emme, la figlia di Jennifer Lopez. La piccola, avuta dall’artista dalla relazione con Marc Anthony, è salita sul palco del Blue Diamon Gala – l’evento di beneficenza della Dodger Foundation – presentata con il pronome they/them.

“Chiedo sempre a ‘loro’ di cantare con me ma non lo fanno mai quindi questa è un’occasione molto speciale perché sono molto, molto impegnati”, ha detto Jlo introducendo il duetto. Insieme si sono esibite con “Thousand years” di Christina Perri.

Il figlio di Elon Musk vuole cambiare nome e genere

In questi giorni, fa notizia anche la decisione di Xavier Musk – figlio del fondatore di Tesla Elon – di voler cambiare genere e nome. Secondo Tmz, il 18enne avrebbe avviato le procedure – depositando i documenti al Tribunale di Los Angeles – per chiamarsi Vivian Jenna Wilson, quest’ultimo è il cognome della madre (la scrittrice Justine Wilson). Xavier non vorrebbe più “essere imparentato in alcun modo o forma” con il padre.