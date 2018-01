La Luna, il nuovo album di Noemi passa dal palco di Sanremo

ROMA – Si chiama La Luna il nuovo album di Noemi. Il sesto album di studio dell’ex X Factor uscirà il 9 febbraio, nella settimana in cui la cantante salirà sul palco di Sanremo. Il disco sarà anticipato proprio dal singolo sanremese Non smettere mai di cercarmi.

A dare l’annuncio la stessa Noemi tramite la sua pagina Facebook. “Si ricomincia: nuova avventura, nuova musica… nuovo album! Il 9 febbraio pare non ci sarà la Luna… ma io dico che salirà in cielo solo per noi, grande e splendente”, ha scritto con entusiasmo l’interprete di Vuoto a Perdere.

La Luna, un disco ispirato a Vasco Rossi

Il titolo de La Luna è chiaramente ispirato a Vasco Rossi: “Ho scelto questo titolo per vari motivi – non tutti ve li posso già dire – ma soprattutto perché, come dice Vasco Rossi, mi piace l’idea di parlare, dirlo alla Luna… sperando che porti fortuna! Chiudo gli occhi, incrocio le dita, le braccia, le gambe… e spero di sentire il vostro calore, che come sempre mi spinge a dare il massimo! Siete pronti per questo nuovo viaggio? …Andiamo sulla Luna!”.