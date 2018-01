FATTE ‘A CROCE, il nuovo singolo di Ivan Granatino su tutti i digital store

ROMA – Fatte ‘a croce è il nuovo singolo di Ivan Granatino disponibile da oggi, lunedì 15 gennaio, su Spotify, iTunes e su tutti i digital store e piattaforme streaming per la sua etichetta Napule Allucca e distribuito da Believe.

Il nuovo singolo del verace artista partenopeo è un invito ad essere tenaci con la consapevolezza che nella vita le cose vanno guadagnate, facendosi il segno della croce ogni mattina e dandosi da fare per arrivare a fine mese.

Granatino apre una finestra sul tema della disoccupazione, un tema caldo dell’Italia odierna.

Ivan Granatino, una delle voci più interessanti e originali di Napoli, terrà il suo primo live “Ingranaggi l’evento”, il 17 marzo alla Casa della Musica Palapartenope Napoli. Le prevendite sono disponibili su Go2.

FATTE ‘A CROCE, il video



FATTE ‘A CROCE, la scheda tecnica

La regia del video di “Fatte ‘a croce” è a cura del collettivo Ired Produzioni.

Il testo è stato scritto da Ivan Granatino e Sergio Viola.

Il beat del brano è stato prodotto da Massimo d’Ambra, come il precedente disco “Ingranaggi”, continuando il viaggio nell’afro trap iniziato con “Viene appriesso a me”.

Ivan Granatino, la bio

Ivan Granatino nasce a Caserta nel 1984 e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette quella che è diventata poi una grande passione che si orienta sempre di più verso il rock e l’hip hop, tanto da intraprendere un percorso artistico personale che lo porta a creare un crossover tra questi due generi musicali.

La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per lo stivale.

Grazie al suo stile con cui passa con disinvoltura dal rap, all’r&b, dalla musica dance al rock, Ivan Granatino collabora con i maggiori rappresentanti dell’hip hop italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè dei Cosang e il produttore Franco Ricciardi e D-Ross.

Nel 2014 il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre al giovane rapper la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria, infatti dopo aver superato l’audizione al buio esceglie J-Ax come coach nella sua avventura.

Dopo l’esperienza tv, Ivan esce con il singolo “Pare mo”, pubblicato nel 2015. Il suo album “Ingranaggi” è uscito nel maggio 2017.