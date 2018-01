Lotta obesità infantile, ecco il master dell’Università Cusano ‘Nutrizione in pediatria’

Roma – Sovrappeso e obesita’ infantile: un problema che sta assumendo sempre di piu’ i contorni di una epidemia.

L’Universita’ degli studi Niccolo’ Cusano ha deciso di attivare il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Nutrizione in pediatria.

Il Corso si rivolge a Medici, Biologi, Farmacisti, Dietisti, Psicologi, Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetrici, Fisioterapisti, Odontoiatri, Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e si prefigge lo scopo di affrontare in maniera completa il “pianeta” nutrizione dalle prime fasi della vita sino all’adolescenza, anni fondamentali per la crescita e per lo sviluppo dell’organismo.

L’epidemia si puo’ presentare sotto forma di sedentarieta’ e alimentazione sbilanciata, che sono due facce di una stessa medaglia su cui si ha il dovere di intervenire, coinvolgendo tutti coloro che ruotano intorno al bambino e all’adolescente, compresi scuola e famiglia. Il pediatra gioca un ruolo centrale nel seguire, passo dopo passo, tutti quei genitori alle prese con le scelte alimentari riguardanti i propri figli.

Per questo sono sempre piu’ richieste indicazioni sulla piu’ corretta nutrizione neonatale, un vero e proprio percorso da seguire che possa coinvolgere insieme pediatri, neonatologi e pediatri in formazione. Alimentazione e nutrizione in eta’ neonatale ed evolutiva ricoprono un valore strategico che ricade anche sulla salute di cui il bambino potra’ godere una volta divenuto adulto, pertanto occorre porre un’attenzione continua all’alimentazione dei bambini e ricordare che i primi mille giorni di vita sono fondamentali.

Nuove certezze scientifiche e modalita’ di approccio clinico hanno mutato le nostre competenze in materia di nutrizione neonatale e pediatrica. Alcune nozioni che si conoscono da tempo, come il valore nutritivo del latte materno e la prevenzione della malnutrizione si sono arricchite di nuovi elementi. E’ necessaria una maggiore consapevolezza sulle reali esigenze alimentari dei piu’ piccoli, a partire dall’evidenza che il bambino non e’ un adulto in miniatura, ma ha bisogni nutrizionali peculiari, specifici e diversi da quelli degli adulti.

Per ulteriori dettagli leggere il bando sul sito dell’Unicusano, oppure scrivere a [email protected].