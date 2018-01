Futura, all’istituto di Guglionesi una due giorni digitale per la festa Pnsd

Roma – Continua la festa del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) in molte scuole di tutta Italia. Anche all’istituto omnicomprensivo di Guglionesi, in provincia di Campobasso, ieri e oggi molte attivita’ e laboratori dedicati a studenti di tutte le eta’, dall’infanzia al liceo, passando per la primaria e la secondaria di primo grado.

‘La partecipazione e’ una proprieta’ della cultura. Gli studenti incontrano il Pnsd’ dell’istituto di Guglionesi e’ una delle tante iniziative legate a ‘Futura’, la tre giorni per il Pnsd promossa dal Miur dal 18 al 20 gennaio, a due anni dalla definizione del piano che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana.