ROMA – Un morto e almeno 16 persone ferite, ma il numero potrebbe salire.

L’eruzione improvvisa del vulcano Kusatsu-Shirane nel centro del Giappone ha scatenato una valanga che si è riversata sulle piste da sci.

Alle 10 del mattino circa (ora locale) di martedì 23 gennaio, si è sentito un forte boato provenire dalla montagna.

Una coltre di fumo ha ricoperto il cielo, mentre rocce e detriti lanciati dal vulcano sono stati proiettati lontano almeno un chilometro, raggiungendo la stazione sciistica ai piedi del monte.

Secondo quanto riferito dai media locali, le pietre vulcaniche hanno colpito diverse persone, mentre sei militari impegnati in una missione di addestramento sugli sci sono stati travolti dalla valanga.

Kusatsu-Shirane non eruttava dal 1983.

NEW: Multiple injuries reported after volcanic eruption near Japanese ski resort.

The Japan Meteorological Agency says snow-covered Mount Kusatsu-Shirane erupted around 10 a.m. local time.

— ABC News (@ABC) 23 gennaio 2018