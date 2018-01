Nic Cester a Radio2 Live: per il debutto italiano ha scelto gli studi di Radio2

ROMA – Torna l’appuntamento radiofonico targato Rai Radio 2.

Venerdì 26 gennaio, ore 22, a Rai Radio2 arriva Nic Cester in un debutto italiano da solista, in esclusiva per Radio2 Live.

Il suo concerto a #Radio2Live è atteso ed esclusivo e, grazie allo storytelling di Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, sarà ancora più intimo e travolgente, entrando nella profondità tipica del programma.

Il concerto, così come il suo ultimo eclettico lavoro, evocherà tanto l’equivoca opulenza delle colonne sonore di James Bond e lo swing di Phrenology dei The Roots, quanto gli anni di gloria dell’Albert Productions o l’intimità di un tavolo da cucina e la frenetica tarda notte di un bar pieno di fumo nella periferia di Milano.

Reduce dall’uscita del suo primo album, Cester è una delle voci più potenti del rock, in ascesa dopo il successo mondiale con i Jet, band australiana che nei primi anni 2000 ha scalato le classifiche di tutto il mondo vendendo più di 6 milioni di dischi.

‘Sugar Rush’ è un disco che nessuno si aspettava: un mix di soul, blues, colonne sonore italiane vintage e puro talento musicale, un suono completamente diverso da quello che Cester ha prodotto in passato, che conferma il suo grande talento per gli arrangiamenti e le melodie.

Nic Cester a Radio2 Live, come partecipare

L’ingresso in Sala B a Via Asiago, Roma, è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prendere parte alla serata basterà scrivere a [email protected] e attendere conferma.

Nic Cester a #Radio2Live sarà anche in streaming su radio2.rai.it, in diretta su Facebook e con contenuti speciali anche su Twitter e Instagram, oltre che fruibile sulla app di RaiPlay Radio.

