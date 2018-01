La Forma dell’Acqua di Guillermo del Toro guida le nomination agli Oscar 2018

ROMA – Con ben 13 nomination è La Forma dell’Acqua di Guillermo del Toro a dominare gli Oscar 2018.

Vincitrice del Leone d’Oro al miglior film alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la pellicola arriverà nelle sale italiane il 14 febbraio 2018.

La Forma dell’Acqua racchiude in sè gli elementi cari al regista messicano: una romantica storia fantasy condita da creature mostruose.

Già vittorioso ai Golden Globe 2018 nella categoria Miglior regista, Del Toro prosegue con la sua distintiva poetica narrativa, accostando elementi fiabeschi e visionari al fattore horror.

La Forma dell’Acqua di Guillermo del Toro è in nomination agli Oscar 2018 per:

– Miglior film

– Miglior regista (Guillermo del Toro)

– Miglior attrice protagonista (Sally Hawkins)

– Miglior attore protagonista (Richard Jenkins)

– Miglior attrice non protagonista (Octavia Spencer)

– Miglior Sceneggiatura Originale (Guillermo del Toro, Vanessa Taylor)

– Miglior Fotografia (Dan Laustsen)

– Migliori Scenografia (Shane Vieau)

– Miglior Montaggio (Sidney Wolinsky)

– Miglior Colonna Sonora (Alexandre Desplat)

– Miglior Sonoro (Christian T. Cooke, Glen Gauthier, Brad Zoern)

– Miglior Montaggio Sonoro (Nathan Robitaille)

– Miglior Costume (Luis Sequeira)

Sinossi

La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, è una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa (Sally Hawkins), una donna intrappolata in una vita di solutidine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda (Octavia Spencer) scoprono uno strano esperimento non classificato.

Cast

Michael Stuhlbarg, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Sally Hawkins