Britney Spears annuncia il world tour ma all’appello manca l’Italia

ROMA – Per quattro anni Britney Spears è stata la regina di Las Vegas con il suo Piece of Me Show che si è concluso lo scorso 31 dicembre. Il quinto show femminile più redditizio del 2017 ora girerà il mondo.

La popstar ha, infatti, annunciato il suo nuovo world tour che toccherà il nord America e l’Europa. È la prima volta dal 2011 quando la star di Toxic raggiunse i fan in tutto il mondo con il Femme Fatale World Tour. La Spears sarà così impegnata a luglio e agosto con una serie di date da cui è assente l’Italia. Non è chiaro se ulteriori concerti verranno aggiunti alla lista più tardi. Certo è che il tour mondiale è solo il primo passo di quelli che saranno i festeggiamenti del ventennale di carriera. Era, infatti, il 1998 quando una diciassettenne Britney calcava i palchi internazionali con …Baby One More Time.

Ecco le date

4 agosto – Brighton Pride – Brighton, Regno Unito

6 agosto – Mercedes Benz Arena- Berlino, Germania

8 agosto – Smukfest – Skanderborg, Danimarca

10 agosto – Telenor Arena- Oslo, Norvegia

11 agosto – Goransson Arena, Sandviken, Svezia

13 agosto – Sparkassenpark, Mönchengladbach, Germania

15 agosto – Sportspaleis, Antwerp, Belgio

17 agosto – Scarborough Open Air Theatre – Scarborough, Regno Unito

18 agosto – Manchester Arena- Manchester, Regno Unito

20 agosto – 3 Arena – Dublino, Irlanda

22 agosto – SSE Hydro – Glasgow, Regno Unito

24 agosto – O2 Arena London – Regno Unito

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di Britney alla sezione eventi.