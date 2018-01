È “SUPER” il nuovo disco di inediti di PALETTI

Roma – Si chiama “PALETTI“, suona e canta da ormai diversi anni e il suo terzo disco di inediti intitolato “SUPER” (due album e un EP) è in uscita il 26 gennaio per Woodworm Label.

Cresciuto musicalmente nel cuore di Londra, a Soho, nella Post Production House “Zound“ ha collezionato importanti collaborazioni con registi, attori e compositori di fama internazionale da Ridley Scott a Paolo Sorrentino, da Gary Oldman a Goran Bregovic e fino a Iggy Pop e Groove Armada, poi si è trasferito a Roma dove ha iniziato un’intensa collaborazione come compositore per la Fox International.

“SUPER” arriva a quasi tre anni dal suo ultimo lavoro in studio “Qui e Ora” anticipato da due singoli e video: “La notte è giovane” e “Nonostante tutto”.

SUPER

Nel nuovo disco PALETTI racconta le molteplici sfaccettature della sua anima incoerente, parla della condizione umana e delle sue contraddizioni. Undici canzoni dal sapore inaspettato, un’esperienza musicale che va ben oltre il cantautorato e il synth pop e mette le basi per un electro pop raffinato, che affonda le sue radici nella musica d’autore, per un risultato più che mai attuale.

“Non importa che tu sia un calciatore, un insegnante o un musicista, qualunque cosa tu faccia fai del tuo meglio e un giorno rimarrai sorpreso da te stesso. Il Socrates della copertina, per esempio, non era soltanto un calciatore raffinato, ma anche un medico, un attivista politico (suo all’80% il passaggio del Brasile da una dittatura militare alla democrazia), un padre, un bohemien, un cantante, un filosofo e un leader carismatico, ma anche una persona con le sue debolezze, che ha però saputo accettare nonostante la loro complessità. Anche l’amore non è cosa semplice da definire, infatti non si deve analizzarlo, bisogna viverlo, nel bene e nel male, con coraggio. Un disco multicolore, ci sono tutte le anime di Paletti e a volte persino si pestano i piedi, ma è sostanzialmente quello il bello della diretta, l’incoerenza fa parte di noi e questo disco riesce a renderla una verità solida e imprescindibile e solo abbracciandola potremmo essere Super”. Queste le parole del cantautore a proposito del disco.

“SUPER” verrà presentato a Milano domani, 25 gennaio, all’Ambroeus di via Pastrengo 15 alle 19.30; a presenta l’incontro sarà Luca De Gennaro.

PIETRO PALETTI

PALETTI al secolo Pietro Paletti nasce professionalmente nel 2000 a Zound, una Post Production house a Soho, nel cuore pulsante di Londra. Nel 2005 si trasferisce a Roma e compone musiche per la Fox International Channels e inizia la sua avventura sui palchi italiani ed americani con la band The Record’a (The R’s). L’album De Fauna et Flora viene acquisito da Nat Geo Music New York e porterà Paletti a suonare su prestigiosi palchi come quelli del SXSW Austin Texas e CMJ a NY. Nel 2012 esordisce su etichetta Foolica col suo progetto solista, Paletti, dapprima con “Dominus”, un EP di 5 brani, e l’anno successivo con l’album d’esordio “Ergo Sum”: otto canzoni che pescano a piene mani dalla migliore tradizione pop italica, si vestono di suoni internazionali e puntano su testi dalla schiettezza disarmante. Nel 2014 Paletti entra nella scuderia di Sugar Music, che ripubblica in digitale “Ergo Sum” e pubblica a Gennaio 2015 l’album “QUI e ORA”. Registrato e prodotto al Funkhaus studio di Berlino e pubblicato da Sugar Music, “Qui E Ora” è una fotografia del mondo attuale vista ed interpreta come solo Paletti sa fare, tra ironici autoritratti e disarmanti verità sull’esistenza umana, con un nuovo approccio alla scrittura, frutto di un’intensa ed originale ricerca musicale e di un personale percorso di crescita, che ha portato l’artista a trovare la propria identità, a livello umano ed artistico. Inn questi giorni è attesissima l’uscita del nuovo album di inediti intitolato SUPER.