Elton John si ritira, un ultimo tour e poi l’addio ai riflettori

ROMA – Alla soglia dei 70 anni, Elton John si ritira dalla musica. In diretta su YouTube, la popstar ha annunciato una serie di concerti di addio. Per la precisione 300 live che lo porteranno in giro per il mondo nei prossimi tre anni a partire da settembre 2018. Un lunghissimo tour dal titolo “Farewell Yellow Brick Road”.

“Se dieci anni fa mi avessero chiesto di smettere con i concerti, avrei detto di no. Ma ora le mie priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita, voglio accompagnarli alle partite di calcio”, ha detto Sir Elton John. “Sarà un modo di dire grazie e di andare via con un ‘bang’ – ha aggiunto -. Un modo di far dire alla gente, ‘ho visto l’ultimo tour ed era fantastico’”.

Elton John si ritira ma non smetterà di fare musica

Dopo 50 anni di carriera, Elton John si congeda dal suo pubblico con “il più grande tour che abbia mai fatto”. Non sarà, però, un addio al 100%. L’interprete di Your Song, Tiny Dancer, Rocket Man e tanti altri successi continuerà a scrivere e registrare musica. A fare album insomma. A comparire in tv magari. Elton John smetterà così solo di viaggiare in giro per il mondo perché “non voglio che i miei figli sentano la mia mancanza”.