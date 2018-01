50 Cent milionario inconsapevole grazie ai Bitcoin

ROMA – Ha guadagnato quasi 8 milioni di dollari grazie ai Bitcoin ma l’ha scoperto dopo anni. È quello che è successo a 50 Cent che ora si ritrova milionario inconsapevolmente.

In Bitcoin i ricavi dell’album Animal Ambition

Tutto inizia nel 2014 quando il rapper statunitense decise di vendere il suo quinto album, Animal Ambition, anche tramite Bitcoin. La criptovaluta allora non era ancora famosa. Un Bitcoin valeva poco più di 650 dollari. Fu decisamente un azzardo che ha fatto la fortuna del 42enne.

Animal Ambition in totale guadagnò circa 700 Bitcoin che in dollari sarebbero circa 455 mila dollari. Soldi che 50 Cent, all’anagrafe di New York Curtis James Jackson III, aveva dimenticato di avere e che non ha, quindi, sfruttato durante la sua bancarotta nel 2015. Una dimenticanza positiva. Di certo quei soldi non erano una cifra piccola ma spicci in confronto al valore odierno. Negli ultimi mesi, i Bitcoin hanno acquistato visibilità e fama. Dopo i tanti trascorsi il valore dei 700 Bitcoin si è trasformato, raggiungendo quota 7.770.000 dollari. 50 Cent l’ha scoperto solo recentemente dopo aver revisionato i suoi conti.

“So che questo vi farà soffrire, ma passo alla cassa”, ha scritto 50 Cent su Twitter. Su Instagram, invece, si è detto fiero di quella scelta che pochi capirono. Peccato che il conto in Bitcoin di 50 Cent sia tutto da verificare, come norma, prima dell’incasso.