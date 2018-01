Peter Pan, il nuovo album di Ultimo in pre-order da oggi

ROMA – Da oggi, venerdì 26 gennaio, è possibile scaricare il pre-save di Peter Pan il nuovo album di Ultimo su Spotify e in pre-order, a prezzo speciale, su iTunes.

Ultimo, da Roma al palco di Sanremo

Ultimo, 21enne romano, mescola canzone d’autore e hip-hop e ama definirsi Cantautorap.

A Sanremo 2018 è in gara, nella categoria “Nuove Proposte” con “Il ballo delle incertezze”. Uno dei 16 brani contenuti nell’album che uscirà il 9 febbraio.

“Quando ho scritto Il Ballo Delle Incertezze – racconta Ultimo – ho voluto puntare su chi è come me. È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società, chi ha più domande che risposte, chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato”.

Ultimo, connubio fra musica cantautorale e hip hop

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, nasce a Roma il 27 Gennaio 1996. Studia pianoforte dall’età di 8 anni presso il conservatorio di musica S.Cecilia di Roma. Inizia a scrivere le sue prime canzoni dai 14 anni: il suo stile nel corso degli anni si evolve in un connubio fra la musica cantautoriale e quella hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro, vince e inizia, nel marzo 2017, la sua collaborazione con la Honiro con il singolo d’esordio intitolato “Chiave”.

A maggio 2017, con grande successo di pubblico e critica, Ultimo, ha aperto, il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma, mentre a settembre si è esibito al Macro – Museo di Arte Contemporanea di Roma – nel corso dell’ Honiro Label Party.

Il 6 ottobre è uscito “Pianeti” il primo album di Ultimo: in 24 ore il disco ha raggiunto la seconda posizione della classifica di iTunes.

Dopo Sanremo, il tour

Dopo Sanremo, Ultimo tornerà ad esibirsi live. Queste le prime date confermate: