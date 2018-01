L’ombra di Londra, il nuovo capitolo musicale di Mosè Cov

ROMA – L’ombra di Londra è il nuovo singolo di Mosè COV, nome d’arte di Mussie Tesfay, rapper e beatmaker della periferia nord di Milano e di origini eritree.

L’artista cresciuto nelle case popolari del quartiere Maciachini ha curato la produzione musicale insieme al producer elettronico Fulvio Ruffert, con cui collabora assiduamente dalla scorsa primavera. Anche grazie a un rapporto di amicizia precedente la collaborazione, Mosè COV ha trovato un’intesa con Ruffert che ha contribuito a generare delle sonorità e una musicalità che contraddistinguono il suo rap figlio dell’epoca moderna ma, nel contempo, consapevole di tutte le radici black.

Mosè Cov ha scritto questo nuovo brano in un periodo di impasse personale in cui ha trasformato le difficoltà in immagini scritte: la cura del testo, infatti, si intuisce da tutti i rimandi e le suggestioni dei versi, tra riferimenti alla vita di quartiere e vari messaggi rivolti a una ragazza che vive lontano, a Londra.

L’artwork di copertina è firmato Moab, grafico che, tra gli altri, collabora anche con i Migos. Il video è diretto da Mattia Biancardi.