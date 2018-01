Eminem live in Italia per la prima volta

ROMA – Per la prima volta nella sua lunga carriera, Eminem si esibirà live in Italia. Il rapper si esibirà all’area Expo – Experience di Milano il prossimo 7 luglio.

Lo Slim Shady è venuto solo due volte nel Bel Paese. La prima ospite al Festival di Sanremo nel 2001. La seconda agli Mtv European Music Awards a Roma nel 2004. Il concerto, quindi, sarà un evento inedito per i fan. Sul palco, Eminem presenterà il suo ultimo disco Revival insieme ai suoi più grandi successi.

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10, per 48 ore, solo per gli iscritti a MyLiveNation. Per la prevendita generale su Ticketone si dovranno aspettare le 10 di venerdì 2 febbraio.