Grammy, Blue Ivy star che rimprovera mamma Beyoncé e papà Jay-Z

ROMA – In prima fila al Madison Square Garden di New York, Blue Ivy Carter ha attirato a sé tutti gli sguardi. D’altronde, per lei, è inevitabile visto che è la figlia di Beyoncé e Jay-Z.

La bimba, oggi 6 anni, ha così deliziato le telecamere e il pubblico con una serie di espressioni facciali da vera e propria star. Di bianco vestita, Blue ha guardato lo show con attenzione. Il momento più divertente, però, quello in cui ha rimproverato mamma Beyoncé e papà Jay-Z.

Con un gesto delle mani, la bimba ha messo a tacere i genitori colpevoli di applaudire troppo. Detto, fatto. La primogenita di Beyoncé e Jay-Z sa come farsi valere.