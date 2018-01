Harry Potter torna su Italia 1 con Il Prigioniero di Azkaban

ROMA – Continua l’appuntamento del martedì con Harry Potter.

Su Italia 1 in prima serata andrà in onda il terzo capitolo della saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Un pericoloso assassino, Sirius Black, è scappato dalla prigione per maghi di Azkaban. Tutto fa sembrare che il fuggiasco sia sulle tracce di Harry e che voglia ucciderlo…



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Dopo il secondo anno ad Hogwarts, Harry Potter trascorre le vacanze estive dai Dursley. Umiliato dai parenti, Harry con una magia gonfia la sorella dello zio e scappa di casa.

Arrivato al Paiolo Magico, grazie al Nottetempo, invisibile ai Babbani, incontra il signor Weasley, che lo mette in guardia su Sirius Black, seguace di Voldemort, evaso da Azkaban proprio per uccidere Harry.

Giunti a Hogwarts sono molte le novità, prime fra tutte le nomine di Lupin a insegnante di Difesa contro le Arti Oscure e di Hagrid a insegnante titolare di Cura delle Creature Magiche. Inoltre, a causa di Sirius Black, la scuola viene messa sotto sorveglianza dai Dissennatori.