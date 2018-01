Maturità 2018. Ironia social: materie scelte giocando a tombola

ROMA – “Beh fioi mal che vada ci riprovate nel 2019“. C’e’ tanta ansia e una buona dose di ironia nei commenti che in pochi minuti hanno riempito il post con cui il Miur ha annunciato su Facebook le materie della seconda prova dell’Esame di Stato 2018, tra chi non digerisce il Greco al classico e chi e’ sicuro di non arrivarci nemmeno, alla Maturita’.

“E anche quest’anno fisica l’anno prossimo?”, dice Antonio, mentre Antonia, la sua omonima femminile, chiede: “Membri esterni del classico? Sono disperata“, e Giorgio non si capacita: “Greco in seconda prova con il commissario esterno: che ragionamento logico c’e’ dietro? E una gif per fare un annuncio cosi’ importante e’ scandalosa #FedeliMetticiLaFaccia“.

Nel giro di un’ora, invece, la Gif del Miur fa il giro delle bacheche con circa 1.600 condivisioni e oltre 5.000 reazioni. A dimostrare che la comunicazione social del Miur, invece, funziona, soprattutto fra gli studenti. Qualcuno poi ironizza sull’ormai consueto #NoPanic, che torna anche quest’anno a rassicurare e incoraggiare gli studenti alle prese con quello che da molti e’ considerato l’esame della vita.

“A mammt nopanic“, inveisce Mattia, mentre Alessandra tagga la sua amica Alessia: “#nopanic tanto a questo punto con estimo..la maturita’ la diamo l’anno prossimo“. E Luca insiste: “Nopanic, nopanic, poi greco e scienze…“. “Sono fottuta” scrive Delfina, mentre Costanza proprio non si trattiene e sbotta: “GRECO VERSIONE ED ESTERNO SIETE DELLE M……E“.

C’e’ poi chi, come Melania, chiede un aiuto ai compagni: “Virginia pronta per farmi il compito di inglese“, e chi addirittura, fedele alla grafia francese, scrive di essere sotto ‘choc’: “Delia nemmeno il tuo trombone riuscira’ a risollevarmi dallo choc di Tedesco esterno”. Noemi invece lamenta: “Come ogni anno, il professionale socio-sanitario non se lo caga mai nessuno! Complimenti!!!“.

E non e’ l’unica a chiedere notizia sulle materie uscite negli indirizzi meno diffusi, con Omaima che scrive: “Indirizzo servizi commerciali interni ed esterni PLEASSEE“. C’e’ anche chi non nasconde la propria felicita’, come Michele: “ciao ministro grazie ministro sei fantastica ti amo e sono felice ciao“;

Pasquale: “Godo“; e Giulia: “Vvb“. Chi immagina il criterio di scelta delle materie, come Ludovica: “MA SCUSA LE MATERIE LE AVETE SCELTE GIOCANDO A TOMBOLA”. E chi dice si’ al panico, come Paolo: “Sono l’unico a bestemmiare?? Sistemi automatici…#sipanic“.

A studiare le reazioni di Facebook, pero’, sembra che le materie 2018 non siano poi tanto sgradite: oltre 3.900 i Mi Piace, 711 i Cuoricini e 79 gli Wow, che, al netto delle battute, sorpassano il fronte degli Arrabbiati (158), dei delusi (423) e di quelli che alla fine decidono di riderci su (56).

E, nella giungla dei commenti in cui spunta anche qualche #maiunagioia, c’e’ anche Andrea, che scrive: “Vendo sacchetta di PATANE 3 kg 5 Euri per info e prenotazioni a vostra disposizione” e il suo numero di telefono; e Simone che invece chiede: “Ricette per la parmigiana se ne trovano“. Perche’ a riderci su proprio non vuole rinunciare.