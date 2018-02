Lady Gaga annulla i concerti: devastata dai dolori

ROMA – Lady Gaga annulla tutti i concerti. Uno stop forzato a causa dei dolori continui e della sua fibromialgia.

Il Joanne World Tour è dunque stato cancellato.

Lady Gaga aveva già rimandato alcuni concerti, cercando poi di recuperarli. Ma le date europee sono poi state cancellate.

Per la precisione Lady Gaga ha dovuto annullare dieci date in altrettante città. Ma la salute non le ha permesso di rispettare gli impegni presi.

Tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti potranno chiedere il rimborso a partire dal 6 febbraio.

“Adoro esibirmi e amo voi più di ogni altra cosa, ma questo va oltre il mio controllo. Vi prometto che tornerò ma prima di tutto mi devo curare e riprendere. Vi amo, per sempre. Lady Gaga“, ha scritto la cantante su Instagram.