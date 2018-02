ROMA – Non c’è più nessun dubbio: Francesco Monte torna in Italia, mettendo così la parola fine alla sua esperienza all’Isola dei famosi. Come “predetto” dal sito di Davide Maggio, il concorrente tarantino ha aperto la puntata di ieri sera con un video messaggio di congedo e di scuse.

“La mia decisione – ha detto con aria seria – è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in maniera diversa, per tutelare i miei diritti, la mia persona. Mi dispiace che questa cosa abbia creato questo grande caos, soprattutto in un programma come l’Isola. Un programma pulito che va in onda in prima serata guardato da famiglie, da ragazzi della mia età e ragazzi più piccoli”.

Alessia Marcuzzi: “Il gioco è cominciato dall’Isola e non dalla villa”

Monte, la settimana prima, era stato accusato di possesso e uso di marijuana da Eva Henger. Uso che sarebbe avvenuto prima della partenza del programma. Alessia Marcuzzi, in puntata, ha, però, archiviato velocemente l’argomento. “Abbiamo fatto verifiche e accertamenti in base a quanto ripreso dalle telecamere che non erano fisse 24 ore su 24 come nel Grande Fratello Vip – ha detto la conduttrice – e dalle immagini che abbiamo e da quanto detto dalle persone della produzione di cui mi fido, non abbiamo nessuna prova a sostegno di quanto affermato da Eva Henger che più tardi sarà qui e avrà diritto di parola. Il gioco è cominciato dall’Isola e non dalla villa”.