Anche Amazon canta il sessantottesimo Festival di Sanremo

ROMA – Il sessantottesimo Festival di Sanremo si avvicina e Amazon è in prima fila per far vivere un’esperienza esclusiva ai propri clienti appassionati sia della musica in streaming che del mitico vinile.

Tante playlist

Amazon Music Unlimited, il servizio di musica on-demand che propone un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate, durante il Festival di Sanremo metterà a disposizione dei clienti in esclusiva le playlist create da Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro. La selezione di Noemi racchiude brani come Vado al massimo di Vasco Rossi e Tutti i miei sbagli dei Subsonica, mentre Ermal Meta ha optato per canzoni come Ciao amore, ciao di Luigi Tenco e La fotografia di Enzo Jannacci. Fabrizio Moro ha invece puntato su artisti come Rino Gaetano con Gianna e Toto Cotugno con L’italiano.

Oltre alle canzoni selezionate dai tre cantanti, non mancheranno la playlist dedicata ai brani in gara e le speciali selezioni dei grandi successi del Festival della canzone italiana, da Mille Bolle Blu di Mina a Si può dare di più di Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Alla caccia dei vinili autografati

Inoltre, durante i giorni del Festival, Amazon Music Unlimited lancerà un concorso, organizzato da Amazon Media EU S.à.r.l. che darà la possibilità ai clienti che ascolteranno le playlist create da Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro di vincere il 45 giri autografato.

Per partecipare basta essere iscritti o iscriversi ad Amazon Music Unlimited e ascoltare il contenuto di una delle playlist create dai tre artisti attraverso questo LINK. In questo modo sarà possibile vincere il singolo autografato in formato 45 giri dell’artista della playlist ascoltata. I singoli in formato 45 giri messi a disposizione sono cinque per ciascun artista per un totale di 15 vinili. I clienti vincitori saranno selezionati in modo casuale e verranno contattati via email. È possibili partecipare al concorso dalle ore 00:00 del 6 febbraio 2018 alle ore 23:59 del 11 febbraio 2018.

Gli appassionati dei vinili hanno inoltre a disposizione un’offerta tutta per loro: dal 5 al 10 febbraio, lo store vinili di Amazon.it ospiterà una speciale sezione interamente dedicata al Festival con molti vinili in esclusiva, in edizione limitata e autografata dagli artisti in gara.

Ecco le edizioni in esclusiva per Amazon.it degli artisti di Sanremo 2018:

Alchemaya [Triplo Vinile + Card Autografata] (3 LP) di Max Gazzè

Primati – Edizione Autografata (CD + DVD) dello Stato Sociale

Bye Bye – Edizione Autografata di Annalisa

Il Gelato Dopo Il Mare – Edizione Autografata di Renzo Rubino

Testimone Del Tempo-Edizione Autografata di Red Canzian

Michel – Edizione Autografata di Mudimbi

Il Segreto Del Tempo [Vinile 7″ 45 giri Edizione Autografata] di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Non Smettere Mai Di Cercarmi [Vinile 7″ 45 giri – Edizione Autografata] di Noemi

Non Mi Avete Fatto Niente [Vinile 7″ 45 giri – Edizione Autografata] di Ermal Meta e Fabrizio Moro

Almeno Pensami/Chissa’ Se Lo Sai [Vinile 7″ 45 Giri – Edizione Autografata] di Ron

Il Coraggio Di Ogni Giorno/Respirando Navigando di Enzo Avitabile

Rivederti [Vinile 7″ 45 giri] di Mario Biondi

Lettera Dal Duca [Vinile 7″ 45 giri] di Decibel

Imparare Ad Amarsi/Rossetto E Cioccolato [Vinile 7″ 45 giri] di Ornella Vanoni

A questi si aggiungono i vinili di diversi altri cantanti in gara, da Roma è de tutti di Luca Barbarossa a V de Le Vibrazioni, da Modern Art di Nina Zilli a Arrivedorci di Elio e le storie tese. Il negozio vinili dedicato a Sanremo è disponibile alla pagina: www.amazon.it/sanremo.