Stormi, la figlia di Kylie Jenner e Travis Scott debutta sui social

ROMA – Si chiama Stormi, ha solo una settimana di vita e ha già oltre 13 milioni di like su Instagram. È la figlia di Kylie Jenner e Travis Scott che ha fatto il suo debutto sui social. Nella foto, pubblicata dalla neo mamma, si intravede il faccino della bambina e la sua mano mentre stringe il pollice di Kylie. Stormi – come scrive la Jenner – ha preso soltanto il cognome del papà, Webster. Per il nome i due genitori hanno di certo seguito la tradizione di famiglia che vuole i bambini avere nomi stravaganti. Stormi in inglese vuol dire tempestoso.

I nomi strani in famiglia

Ultima in ordine cronologico in materia è la piccola Chicago, terzogenita di Kim Kardashian e Kanye West. La bambina fa compagnia ai fratelli North e Saint. Non è stato da meno il fratello Rob Kardashian che ha chiamato sua figlia Dream. Il terzogenito di Kourtney, invece, si chiama Reign.