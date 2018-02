ROMA – Dal 9 febbraio arriva su Pokémon GO il Pokémon Leggendario Rayquaza, disponibile nelle Battaglie Raid per un periodo di tempo limitato.

E non sarà da solo.

Oltre a Rayquaza arriveranno nuovi Pokémon di tipo Drago della regione di Hoenn. Si potranno incontrare allo stato selvatico Salamence, Altaria, Metagross e altri.

Il Pokémon Leggendario Rayquaza farà la sua comparsa come Boss delle battaglie Raid presso fino al 16 marzo.

Abbiamo invece tempo fino al 14 febbraio per acchiappare il Pokémon Leggendario di tipo Acqua Kyogre.

Ma vediamo qualche suggerimento utile per catturare Rayquaza.

1.Raid Battle

Per prima cosa, i Pokémon Leggendari non si trovano “in natura”, ma si presentano come boss dei Raid Leggendari, il livello di difficoltà più elevato delle Raid Battle.

Quando un Raid Leggendario sta per avere inizio, apparirà un uovo leggendario sopra una palestra.

Si avranno 48 ore di tempo prima dell’inizio della battaglia e 2 ore di tempo totali del Raid.

I Pokèmon migliori per combattere

Come tutti i Pokémon Leggendari, Rayquaza è forte.

Parliamo di punti CP che vanno oltre i 30mila abbondanti.

Bisogna quindi schierare un Pokémon forte, ma anche del tipo giusto.

Rayquaza è un Pokémon leggendario di doppio tipo Drago/Volante.

Contro di lui sono efficaci i Pokémon di tipo Ghiaccio, Folletto, Drago e Roccia.

Uno dei migliori Pokémon da schierare contro Rayquaza è Jynx (tipo ghiaccio/psico), molto incisivo con le mosse Alitogelido e Slavina.

Potete schierare anche Kyogre se siete riusciti a catturarlo. Potete utilizzare come mosse Codadrago e Bora.

Buono anche Oltraggio di Dragonite.

Se siete sprovvisti di questi Pokémon , l’importate e sceglierne uno del tipo giusto.

2. Come catturare Rayquaza

Una volta completato il Raid, si apre la possibilità di catturare Rayquaza.

Sebbene il Pokémon Leggendario sarà indebolito, l’impresa resta difficile.

Baccalampon dorata

Per aumentare le possibilità di cattura, è consigliata una buona quantità nello zaino di Baccalampon dorata.

Le Bacche Golden Razz aumenteranno notevolmente le vostre possibilità di catturare un Pokémon.

Master Ball

Le Master Ball sono da usare assolutamente per migliorare le possibilità di cattura di un Pokémon forte, a maggior ragione se si tratta di un leggendario.

Cercate di conservarne il più possibile prima di scontrarvi con loro.