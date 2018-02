Roma – Ascoltare tutte e 20 le canzoni dei big in 4 minuti si può. È la geniale trovata dei TU, la band troppo duo, che in occasione del Festival lancia uno speciale Sanremo all’interno della sua web serie musicale “Posisciontu“, giunta quest’anno alla seconda edizione. Un’idea molto semplice che risponde alla precisa esigenza di chi non riesce a stare sul pezzo. Un video pensato e girato “per essere pronti ad ogni conversazione, dal parrucchiere al barista di fiducia“. Insomma se “Non hai abbastanza tempo da dedicare alle frivolezze“, se “Ti senti stanco della bacheca intasata di commenti sul festivàl ma sotto sotto ti andrebbe di essere al corrente dei fatti” ci pensano i TU perché come dicono loro: “Con i TU puoi!”.

LE DICHIARAZIONI DELLA BAND:

“Vista la presenza per la seconda settimana consecutiva di Sfera Ebbasta alla seconda posizione della classifica, abbiamo deciso di riprendere il filo della webserie la prossima settimana e per questa settimana facciamo come Baglioni, ci leviamo dai co…ntrasti, e ci dirigiamo verso un territorio tranquillo, pacato, vissuto da persone con un’età media intorno ai 70 anni, che magari neanche usano i social, e se li usano sono troppo stanchi della vita per poter esprimere un’opinione. Contraria poi, figurati. L’abbiamo fatto per il Paese. E’ il nostro contributo come aspiranti anziani alla diffusione degli indicatori demografici da parte dell’Istat. Senza questa “riduzione” la gran parte della popolazione ottuagenaria italiana in possesso di un apparecchio TV, avrebbe rischiato di perdere troppe ore di sonno in così poco tempo solo per stare davanti al televisore fino alla fine del festival.“