Demi Lovato in tour a Bologna il 27 giugno. Info e biglietti

ROMA – E’ Bologna la città scelta da Demi Lovato per la sua prima volta in Italia.

La cantante di Albuquerque sarà all’Unipol Arena il 27 giugno per la tappa italiana del “Tell Me You Love Me World Tour”.

I biglietti saranno in vendita su TicketOne da venerdì 16 febbraio alle ore 11.00 e dal 19 febbraio nei punti vendita autorizzati Ticketone.

I biglietti in esclusiva pre-sale limitato saranno disponibili su Vivo Club dalle ore 11 di mercoledì 14 febbraio.

Prezzi:

Parterre in Piedi – € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Tribuna Ovest Numerata – € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita

Tribuna Est Numerata – € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita

Europe!! Told you I was coming… 😈 Tickets go on sale this Friday!! #TellMeYouLoveMeTour https://t.co/XiQvqAd6uf pic.twitter.com/K6V09F0dJ4 — Demi Lovato (@ddlovato) 12 febbraio 2018

Tell Me You Love Me

“Tell Me You Love Me” è il sesto album in studio di Demi Lovato, rilasciato nel settembre 2017.

Il disco è stato anticipato dai singoli “Sorry Not Sorry”, “You Don’t Do It for Me Anymore”, “Sexy Dirty Love” e dalla title track.

Ha collaborato con Luis Fonsi, autore del tormentone Despacito, nel featurig di successo “Echame La Culpa”.