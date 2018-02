Platonick Dive. Esce il video singolo che anticipa il nuovo album

Roma – Tornano i Platonick Dive con un brano da ascoltare ad occhi chiusi: Waxfall è il primo singolo tratto da Social Habits, il loro terzo album in uscita nei prossimi mesi per Black Candy Records/Platonick Dive Music.

Dopo due album a metà tra il post rock e l’elettronica, i Platonick Dive, band elettronica toscana, scelgono nel nuovo lavoro di dare più spazio alle sonorità elettroniche. Waxfall cattura la transizione artistica della band, Social Habits sarà un album decisamente più ambizioso in cui l’elettronica, i ritmi e i suoni sognanti di chitarre e synth supportano la voce principale per una completa immersione terapeutica. Sin dal loro inizio (2010), i Platonick Dive hanno intrapreso diversi tour in Europa e negli Stati Uniti condividendo il palco con artisti del calibro di Explosions In The Sky, Efterklang, Blonde Redhead, Jon Hopkins, Four Tet, These New Puritans, Gold Panda, Sun Glitters e This Will Destroy You.

Waxfall suona allo stesso tempo familiare e fresca: “È il naturale ponte tra il nostro vecchio suono ed il nuovo. Puoi sentire le nostre vibrazioni riconoscibili nella prima parte e poi il cambiamento che ti porta in nuove direzioni ” raccontano i Platonick Dive.

Il singolo è accompagnato da un video diretto da Ryan McKinnon.