Gli Incredibili tornano al cinema per affrontare un nuovo nemico

ROMA – Disney•Pixar presenta il nuovo trailer del prossimo lungometraggio d’animazione Gli Incredibili 2. Diretto da Brad Bird e prodotto da John Walker e Nicole Grindle, il secondo capitolo dedicato alla famiglia di supereroi più amata del mondo arriverà nelle sale italiane il 19 settembre 2018. Il regista torna alla regia dopo aver diretto Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi, premiato con l’Oscar come Miglior lungometraggio d’animazione.

La trama

In questo nuovo episodio Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack…i cui poteri stanno per essere scoperti.

La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”.